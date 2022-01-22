В Екатеринбурге пассажир и кондуктор устроили потасовку в автобусе. Видео © E1.RU

В одном из екатеринбургских автобусов подрались пассажир и кондуктор. В результате всем пришлось выйти, кроме непосредственных участников инцидента — они остались дожидаться полицию. Всё началось с того, что в транспортное средство вошли двое — мужчина и женщина. Кондуктор отказал им в приёме оплаты и потребовал покинуть салон.

"Зашли два человека, мужчина и женщина. Вроде бы были трезвые. Кондуктор не захотел принимать у них оплату и объяснил это тем, что женщина, которая зашла вместе с мужчиной, накануне валялась пьяная в автобусе. Она стала говорить, что в автобусе есть камеры, пусть это видео покажут. Тогда ему придётся извиняться перед всем автобусом", — рассказала E1.ru Яна, ставшая очевидицей конфликта.

По словам девушки, мужчина и женщина подошли к водителю, стали тыкать в него камерой и требовать демонстрацию видеозаписи. Завязалась потасовка между мужчиной-пассажиром и кондуктором.