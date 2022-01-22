НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Екатеринбурге пассажир и кондуктор устроили потасовку в автобусе

Как рассказали очевидцы, сотрудник транспортного средства отказался принимать оплату, мотивируя это неподобающим поведением пассажира в прошлом.

22 января, 01:53

Кадр из видео © E1.RU

В Екатеринбурге пассажир и кондуктор устроили потасовку в автобусе. Видео © E1.RU

В одном из екатеринбургских автобусов подрались пассажир и кондуктор. В результате всем пришлось выйти, кроме непосредственных участников инцидента — они остались дожидаться полицию. Всё началось с того, что в транспортное средство вошли двое — мужчина и женщина. Кондуктор отказал им в приёме оплаты и потребовал покинуть салон.

"Зашли два человека, мужчина и женщина. Вроде бы были трезвые. Кондуктор не захотел принимать у них оплату и объяснил это тем, что женщина, которая зашла вместе с мужчиной, накануне валялась пьяная в автобусе. Она стала говорить, что в автобусе есть камеры, пусть это видео покажут. Тогда ему придётся извиняться перед всем автобусом", — рассказала E1.ru Яна, ставшая очевидицей конфликта.

По словам девушки, мужчина и женщина подошли к водителю, стали тыкать в него камерой и требовать демонстрацию видеозаписи. Завязалась потасовка между мужчиной-пассажиром и кондуктором.

"Мы опаздываем домой!": Лайф публикует новое видео конфликта кондуктора из Сургута и ребёнка с ДЦП

"Мы опаздываем домой!": Лайф публикует новое видео конфликта кондуктора из Сургута и ребёнка с ДЦП

Ранее Лайф рассказывал, что в Сургуте кондуктор выгнала из автобуса на мороз ребёнка, больного ДЦП. Мальчик спросил, почему транспорт проехал мимо его остановки, на что получил ответ: "Ты не стоял около двери".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1