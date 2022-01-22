В Екатеринбурге пассажир и кондуктор устроили потасовку в автобусе
Как рассказали очевидцы, сотрудник транспортного средства отказался принимать оплату, мотивируя это неподобающим поведением пассажира в прошлом.
Кадр из видео © E1.RU
В Екатеринбурге пассажир и кондуктор устроили потасовку в автобусе. Видео © E1.RU
В одном из екатеринбургских автобусов подрались пассажир и кондуктор. В результате всем пришлось выйти, кроме непосредственных участников инцидента — они остались дожидаться полицию. Всё началось с того, что в транспортное средство вошли двое — мужчина и женщина. Кондуктор отказал им в приёме оплаты и потребовал покинуть салон.
"Зашли два человека, мужчина и женщина. Вроде бы были трезвые. Кондуктор не захотел принимать у них оплату и объяснил это тем, что женщина, которая зашла вместе с мужчиной, накануне валялась пьяная в автобусе. Она стала говорить, что в автобусе есть камеры, пусть это видео покажут. Тогда ему придётся извиняться перед всем автобусом", — рассказала E1.ru Яна, ставшая очевидицей конфликта.
По словам девушки, мужчина и женщина подошли к водителю, стали тыкать в него камерой и требовать демонстрацию видеозаписи. Завязалась потасовка между мужчиной-пассажиром и кондуктором.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сургуте кондуктор выгнала из автобуса на мороз ребёнка, больного ДЦП. Мальчик спросил, почему транспорт проехал мимо его остановки, на что получил ответ: "Ты не стоял около двери".
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