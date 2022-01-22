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Пушков после резких слов Санду призвал прекратить уступки по газу для Молдавии

По мнению российского сенатора, Москва была чрезмерно корректна в общении с Кишинёвом.

22 января, 02:16

Алексей Пушков © Telegram / alexey_pushkov

С учётом последних антироссийских высказываний президента Молдавии Майи Санду у Москвы нет никаких причин входить в сложное финансовое положение Кишинёва и идти на уступки в вопросе об оплате газа. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждёт от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков подчеркнул, что в таком случае за газ надо платить, а где Санду возьмёт на это деньги — её дело, а не Москвы.

Ранее президент Молдавии обвинила Россию в том, что та якобы направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Кишинёву обрести независимость от СССР. По её версии, война в Приднестровье была попыткой остановить процесс выхода республики из Советского Союза.

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Санду заявила о желании договориться с Россией о выводе войск из Приднестровья

Лайф сообщал, что ранее президент Молдавии Санду оценила шансы страны вступить в ЕС и сохранить отношения с РФ. Политик полагает, что у республики есть только один вариант развития — евроинтеграция.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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