Пушков после резких слов Санду призвал прекратить уступки по газу для Молдавии

С учётом последних антироссийских высказываний президента Молдавии Майи Санду у Москвы нет никаких причин входить в сложное финансовое положение Кишинёва и идти на уступки в вопросе об оплате газа. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждёт от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков подчеркнул, что в таком случае за газ надо платить, а где Санду возьмёт на это деньги — её дело, а не Москвы.

Ранее президент Молдавии обвинила Россию в том, что та якобы направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Кишинёву обрести независимость от СССР. По её версии, война в Приднестровье была попыткой остановить процесс выхода республики из Советского Союза.