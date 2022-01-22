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Диетологи Писарева и Щетинина назвали опасные последствия употребления попкорна

Специалисты призвали отказаться от этого продукта в пользу сушёных фруктов и овощных снеков.

22 января, 05:50
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Чрезмерное употребление попкорна может стать причиной развития сахарного диабета и проблем с сердцем. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

"Обычно люди едят попкорн в больших количествах. В кинотеатр обычно берут очень большие коробки. За счёт количества набирается калорийность. Чаще всего его едят или солёным, или сладким, плюс там ещё добавляется масло. Большое количество сахара — это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания", — рассказала Писарева в беседе с URA.RU.

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Солёный же попкорн, по её словам, из-за переизбытка соли может вызвать отёки. Особенно это касается людей, страдающих от проблем с почками, подчеркнула врач. В свою очередь диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина отметила, что в небольших количествах попкорн не вызывает вреда. Однако опасность этого продукта кроется в другом, добавила врач.

"Те, кто годами стоит на приготовлении [попкорна], имеют проблемы со здоровьем. Идёт воздействие паров. Они выбрасываются по типу канцерогенных веществ и идёт влияние на органы дыхания", — подчеркнула Щетинина.

Специалисты призвали не злоупотреблять попкорном в больших количествах и при просмотре фильмов попробовать заменить его на сушёные или свежие фрукты, овощные снеки или несолёные орехи.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала об опасности сырной нарезки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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