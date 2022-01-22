Дерматолог Вертиева предупредила, что ковид может вызвать обострение кожных болезней

Коронавирус, в частности штамм "омикрон", может вызвать кожные заболевания. Чаще всего у пациентов на теле начинают появляться синюшные пятна, реже — крапивница. Об этом рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.

По её словам, кроме токсической эритемы, то есть распространённых синюшных пятен на коже, коронавирус также может привести к поражению слизистых полости рта. В этом случае у человека во рту начинают появляться пузыри.

"Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжёлые васкулиты, то есть поражения сосудов кожи", — добавила Вертиева в беседе с "Москвой 24".