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Дерматолог Вертиева предупредила, что ковид может вызвать обострение кожных болезней

По её словам, кроме распространённых синюшных пятен на теле вирус способен привести к поражению слизистых полости рта.

22 января, 07:19

Фото © Pexels

Коронавирус, в частности штамм "омикрон", может вызвать кожные заболевания. Чаще всего у пациентов на теле начинают появляться синюшные пятна, реже — крапивница. Об этом рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.

По её словам, кроме токсической эритемы, то есть распространённых синюшных пятен на коже, коронавирус также может привести к поражению слизистых полости рта. В этом случае у человека во рту начинают появляться пузыри.

"Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжёлые васкулиты, то есть поражения сосудов кожи", — добавила Вертиева в беседе с "Москвой 24".

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Ранее инфекционист Евгений Тимаков перечислил пять симптомов заражения "омикроном". Врач отметил, что у этого варианта коронавирусной инфекции может быть много и неспецифических проявлений.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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