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Командующий ВМС Германии спрогнозировал сроки грядущей континентальной войны

Он призвал отказаться от двусторонних партнёрств в пользу более тесных союзов.

22 января, 07:33
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Ближайшая континентальная война может произойти в ближайшие 10–20 лет. Такое мнение на конференции в индийском Институте оборонных исследований имени Манохара Паррикара высказал командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах.

"Я считаю, что [континентальная] война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трёх лет, но в следующие 10–20 лет", — сказал он, рассуждая на тему масштабных военных конфликтов.

Шёнбах подчеркнул, что в данном контексте не стоит делать упор на двусторонние партнёрства стран, и призвал организовывать "более тесные союзы".

Ранее журнал Le Monde назвал три страны, где в 2022 году может начаться война.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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