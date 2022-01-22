Командующий ВМС Германии спрогнозировал сроки грядущей континентальной войны

Ближайшая континентальная война может произойти в ближайшие 10–20 лет. Такое мнение на конференции в индийском Институте оборонных исследований имени Манохара Паррикара высказал командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах.

"Я считаю, что [континентальная] война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трёх лет, но в следующие 10–20 лет", — сказал он, рассуждая на тему масштабных военных конфликтов.

Шёнбах подчеркнул, что в данном контексте не стоит делать упор на двусторонние партнёрства стран, и призвал организовывать "более тесные союзы".