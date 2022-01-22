В Иркутской области двое пожарных погибли во время тушения дома
Руководство, Совет ветеранов и весь личный состав ГУ МЧС России по региону выразили соболезнования родным и близким спасателей.
Игорь Руснаков и Вадим Найдёнов. Фото © Instagram / ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутской области двое пожарных погибли во время тушения жилого дома. По данным МЧС, это были начальник караула, лейтенант внутренней службы Игорь Руснаков и пожарный Вадим Найдёнов.
"Сегодня ночью в городе Бодайбо произошёл пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. Все силы были брошены на поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри", — говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по Иркутской области, опубликованном в "Инстаграме".
В данный момент в город направлена комиссия для выяснения обстоятельств происшествия. Руководство, Совет ветеранов и весь личный состав ГУ МЧС России по области выразили соболезнования родным и близким погибших спасателей.
Ранее три человека погибли при пожаре в деревянном доме в Челябинской области. Отмечалось, что жертвами стали мужчина и две женщины. Причины возгорания устанавливали сотрудники испытательной пожарной лаборатории.
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