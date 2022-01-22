В Москве арестовали основателя хакерской группы The Infraud Organization

В Москве арестовали предполагаемого основателя международной хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Сообщается, что Новака задержали сотрудники ФСБ при содействии американских спецслужб. В США он был объявлен в розыск по подозрению в кражах и использовании данных чужих банковских карт. По информации собеседника агентства, вместе с Новаком задержали также троих участников хакерской группировки.