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В Москве арестовали основателя хакерской группы The Infraud Organization

Команда киберпреступников специализировалась на краже данных банковских карт.

22 января, 06:56

© Pixabay

В Москве арестовали предполагаемого основателя международной хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Сообщается, что Новака задержали сотрудники ФСБ при содействии американских спецслужб. В США он был объявлен в розыск по подозрению в кражах и использовании данных чужих банковских карт. По информации собеседника агентства, вместе с Новаком задержали также троих участников хакерской группировки.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS. Члены преступного сообщества занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Песков: Задержание хакеров REvil важно для борьбы России и США с киберпреступностью

Песков: Задержание хакеров REvil важно для борьбы России и США с киберпреступностью

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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