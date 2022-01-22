В Москве арестовали основателя хакерской группы The Infraud Organization
Команда киберпреступников специализировалась на краже данных банковских карт.
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В Москве арестовали предполагаемого основателя международной хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
Сообщается, что Новака задержали сотрудники ФСБ при содействии американских спецслужб. В США он был объявлен в розыск по подозрению в кражах и использовании данных чужих банковских карт. По информации собеседника агентства, вместе с Новаком задержали также троих участников хакерской группировки.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS. Члены преступного сообщества занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.
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