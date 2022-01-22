Иконы, баяны и пулемёт: Компании по переработке мусора рассказали об интересных находках в Подмосковье
Некоторые экспонаты не утилизируются, а отправляются в музей. Так одна из организаций уже собрала целую коллекцию оружия.
Икона, которую сдали на переработку. Фото © Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
С 2019 года в рамках программы по обращению с отходами жители Московской области сдавали на переработку иконы, оружие и музыкальные инструменты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
"В 2019 году на территории Московской области начала активно развиваться реформа по обращению с отходами. Жители Подмосковья стали ответственно подходить к утилизации отходов и экологии в целом. Так, на замену полигонам советского образца пришли новые 11 современных КПО, которые 50% всех отходов перерабатывают и направляют на вторичную переработку", — говорится в сообщении.
За пару лет сотрудники компаний обнаружили ряд интересных экспонатов. Например, во время рождественских праздников сортировщики нашли две иконы — Николая Чудотворца и Нила Столбенского. Они были уже изрядно потрёпаны, выполнены на бумаге и отделены от окладов. Сотрудники не стали их утилизировать, а поместили в свой музей рядом с изданием "Священное Писание — Перевод нового мира", которое было переведено с английского языка в 1984 году. Сдают на утилизацию и музыкальные инструменты, в том числе гармонь, аккордеоны и даже африканские барабаны. В приёмном отделении компании "РТ-Инвест" сотрудники обнаружили баян "Сармат", выпущенный в середине прошлого века. Теперь он находится в музее находок Trash Art. Часто жители сдают на утилизацию и оружие. В музее компании уже есть съёмный штык, пневматический пистолет и даже пулемёт Дегтярёва.
Ранее Лайф писал о том, что в России был составлен рейтинг регионов – лидеров мусорной реформы. Возглавила топ Московская область. Также в первую тройку вошли Ярославская и Нижегородская области.
Комментариев: 0