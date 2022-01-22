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CNN: Сотрудников посольства США могут эвакуировать с Украины на следующей неделе

Уточняется, что президент страны Владимир Зеленский считает такие меры чрезмерными.

22 января, 05:31

Фото © Pixabay

Сотрудники посольства США в Киеве, которые не выполняют критически важные функции, а также семьи дипломатов могут покинуть Украину в рамках эвакуации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству.

"Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе", уточняется в сообщении.

Как утверждает другой источник телеканала, украинский президент Владимир Зеленский считает возможную эвакуацию семей сотрудников американского посольства "чрезмерной реакцией" на ситуацию вокруг Украины. Об этом лидер Незалежной заявил в ходе беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном, отметил источник.

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Ранее о возможной эвакуации семей американских дипломатов с Украины сообщало издание Bloomberg. По его сведениям, публично Госдепартамент объявит об этом в течение нескольких дней.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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