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На Сахалине кавказская овчарка искусала хозяев, а затем "взяла их в заложники"

Успокоить собаку приехали специалисты, им пришлось стрелять снотворным через форточку.

22 января, 04:56

© ТАСС / Сейран Бароян

На Сахалине кавказская овчарка сначала искусала своих хозяев, а после "взяла их в заложники". Видео © Instagram / pomogisakh

Кавказская овчарка искусала хозяев и "взяла их в заложники" — заблокировала в доме. Как сообщают сахалинские зоозащитники, за помощью женщины обратились в благотворительный фонд, занимающийся бездомными животными.

"Приехали на экстренный случай. Агрессивная собака не выпускала хозяев из дома. Выстрелили дротиком со снотворным через форточку. Пёс уснул, доставили его в приют", — говорит зоозащитник, снимавший спасательную операцию на камеру.

Помощь потребовалась жильцам частного дома. Питомец напал на одну из женщин, покусал руки и не давал выйти из помещения.

Как говорят в фонде "Помощь животным. Сахалин", сейчас у них на попечении находится более 100 агрессивных псов со всех уголков острова Сахалин — из приютов, семей, ведомств, с улиц.

"К сожалению, в большей степени они так и остаются жить у нас. Перевоспитать такое животное крайне тяжело, обычно, привыкнув к нам, они не идут в семьи!" — отмечают зоозащитники.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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