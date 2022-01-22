На Сахалине кавказская овчарка искусала хозяев, а затем "взяла их в заложники"

На Сахалине кавказская овчарка сначала искусала своих хозяев, а после "взяла их в заложники". Видео © Instagram / pomogisakh

Кавказская овчарка искусала хозяев и "взяла их в заложники" — заблокировала в доме. Как сообщают сахалинские зоозащитники, за помощью женщины обратились в благотворительный фонд, занимающийся бездомными животными.

"Приехали на экстренный случай. Агрессивная собака не выпускала хозяев из дома. Выстрелили дротиком со снотворным через форточку. Пёс уснул, доставили его в приют", — говорит зоозащитник, снимавший спасательную операцию на камеру.

Помощь потребовалась жильцам частного дома. Питомец напал на одну из женщин, покусал руки и не давал выйти из помещения.

Как говорят в фонде "Помощь животным. Сахалин", сейчас у них на попечении находится более 100 агрессивных псов со всех уголков острова Сахалин — из приютов, семей, ведомств, с улиц.

"К сожалению, в большей степени они так и остаются жить у нас. Перевоспитать такое животное крайне тяжело, обычно, привыкнув к нам, они не идут в семьи!" — отмечают зоозащитники.