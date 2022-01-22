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США подтвердили передачу Украине первой партии дополнительной военной помощи

В республику было доставлено более 100 тонн соответствующих грузов, в том числе летального вооружения и снаряжения.

22 января, 04:32
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USEmbassyKyiv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Embassy Kyiv</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Embassy Kyiv

Украина получила первую дополнительную партию военной помощи от США. Она уже доставлена в Киев, сообщает американское посольство на Украине.

"Первая из нескольких партий пакета помощи, недавно принятого президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Там рассказали, что в груз вошло около 90 тонн летального оружия, боеприпасы для подразделений ВСУ, расположенных на линии фронта в Донбассе.

"Эта помощь демонстрирует твёрдую приверженность Соединённых Штатов укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России", — говорится в сообщении дипмиссии.

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А ранее Лайф писал, что США в декабре тайно одобрили Украине дополнительную военную помощь на 200 миллионов долларов. Вашингтон планирует поставить Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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