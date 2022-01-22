США подтвердили передачу Украине первой партии дополнительной военной помощи

Украина получила первую дополнительную партию военной помощи от США. Она уже доставлена в Киев, сообщает американское посольство на Украине.

"Первая из нескольких партий пакета помощи, недавно принятого президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Там рассказали, что в груз вошло около 90 тонн летального оружия, боеприпасы для подразделений ВСУ, расположенных на линии фронта в Донбассе.

"Эта помощь демонстрирует твёрдую приверженность Соединённых Штатов укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России", — говорится в сообщении дипмиссии.