Политолог Романенко увидел признаки "откровенного унижения Берлина" со стороны Киева

Поставки оружия из Британии на Украину в обход Германии станут "унижением" для Берлина, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Политолог считает облёт самолётами ВВС Великобритании неба ФРГ неслучайным. По его словам, украинское руководство заранее разработало маршрут для получения вооружений, договорившись использовать воздушное пространство Швеции, Дании и Польши.

"Если будут новые поставки из Британии и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина", — написал Романенко в статье для "Главреда".

Политолог считает, что немцы не запрещали британцам лететь через свою территорию с оружием для Украины. Он полагает, что это была демонстрация силы "им и русским". Политолог также заявил о "легализации" обходного маршрута для получения американского оружия.