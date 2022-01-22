Фанаты ещё одного футбольного клуба решили выступить против Fan ID
Этот документ вводится для идентификации зрителя или участника соревнования. Цель — обеспечение безопасности.
Фото © Instagram / fieryforce2008
Фанаты воронежского футбольного клуба "Факел" отказались от посещения стадионов из-за введения удостоверения болельщика Fan ID. Об этом говорится на странице фанатского объединения.
"У нас не та субкультура, на которой будут ставить метку, как на племенных животных. Мы любим наш "Факел" и призываем всех не отказываться от любви к нему, но за пределами стадионов", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, что 30 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал "Госуслуги". Вслед за зенитовцами ранее о демарше против этого объявили и фанаты "Спартака".
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