Российского космонавта Чуба отказались впустить в США для тренировок

Космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб получил отказ в выдаче ему американской визы без объяснения причин. Он должен был отправиться в США для тренировок в Космическом центре имени Линдона Джонсона.

"США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу, полёт которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона", — приводит ТАСС слова своего источника, знакомого с ситуацией.

В "Роскосмосе" пока эту информацию не прокомментировали. Обычно астронавты тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звёздном городке, а российские космонавты — в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне.