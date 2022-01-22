Российского космонавта Чуба отказались впустить в США для тренировок
Предполагается, что он полетит на Международную космическую станцию уже весной этого года.
Николай Чуб © Instagram / spacelegion
Космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб получил отказ в выдаче ему американской визы без объяснения причин. Он должен был отправиться в США для тренировок в Космическом центре имени Линдона Джонсона.
"США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу, полёт которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона", — приводит ТАСС слова своего источника, знакомого с ситуацией.
В "Роскосмосе" пока эту информацию не прокомментировали. Обычно астронавты тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звёздном городке, а российские космонавты — в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне.
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Ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" и NASA договорились совершать по одному перекрёстному полёту в год. Отмечалось, что первые совместные исследования начнутся уже осенью 2022 года. Российские космонавты должны отправиться на МКС на Сrew Dragon 5, а американские астронавты — на "Союзе".
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