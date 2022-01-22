На Сахалине неизвестные намеренно повалили новогоднюю ель автомобилем

Новогоднюю ель на Сахалине свалили неизвестные. Видео © Instagram / ilovetomari

В Томаринском районе на Сахалине неизвестные свалили новогоднюю ель. Для этого они подтолкнули символ праздника своим автомобилем. Полиция уже ищет преступников — их действия записала камера видеонаблюдения.

"Вандализм — это не только гадко, но и деструктивно. Направленные на формирование комфортной среды усилия просто сводятся на нет. Призываю помочь району и найти виновных, наверняка свидетели есть!" — приводит Skr.su слова главы района Ольги Манжары.

Окончательным демонтажем ели займутся подрядчики. Когда искусственное новогоднее дерево разберут, его починят, чтобы использовать в следующем году.