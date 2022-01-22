На Сахалине неизвестные намеренно повалили новогоднюю ель автомобилем
Злоумышленники действовали с явным расчётом. Всё это записала камера видеонаблюдения.
Кадр из видео © Instagram / ilovetomari
Новогоднюю ель на Сахалине свалили неизвестные. Видео © Instagram / ilovetomari
В Томаринском районе на Сахалине неизвестные свалили новогоднюю ель. Для этого они подтолкнули символ праздника своим автомобилем. Полиция уже ищет преступников — их действия записала камера видеонаблюдения.
"Вандализм — это не только гадко, но и деструктивно. Направленные на формирование комфортной среды усилия просто сводятся на нет. Призываю помочь району и найти виновных, наверняка свидетели есть!" — приводит Skr.su слова главы района Ольги Манжары.
Окончательным демонтажем ели займутся подрядчики. Когда искусственное новогоднее дерево разберут, его починят, чтобы использовать в следующем году.
А ранее Лайф писал, что в Ростове-на-Дону сняли на видео падение главной ёлки города. Никто не пострадал только чудом — рядом были люди, но падающее дерево их не задело.
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