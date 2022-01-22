Депутат Рады Кива обвинил Зеленского в распространении паники и страха на Украине

Непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" приводит к панике и страху у населения, заявил депутат Рады Илья Кива. Парламентарий обратил внимание на то, что после своего "успокаивающего" видеообращения и просьб не верить фейкам про "вторжение" украинский лидер даёт интервью, где говорит, что "крупномасштабная война с Россией" может начаться с оккупации Харькова.

"Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что ещё больше сеет панику и страх среди населения", — написал Кива у себя в "Телеграме".

Он отметил, что высказывания Зеленского нанесли непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове, упомянув, что те оказались "смыты в унитаз".

"Всё, что нужно знать о позиции власти", — пишет Кива.