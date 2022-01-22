Депутат Рады Кива обвинил Зеленского в распространении паники и страха на Украине
Парламентарий напомнил об интервью украинского лидера The Washington Post, где тот не исключил нападения России на Харьков. Кива считает, что такие слова нанесли ущерб бизнесу.
Фото © Facebook / Офис президента Украины
Непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" приводит к панике и страху у населения, заявил депутат Рады Илья Кива. Парламентарий обратил внимание на то, что после своего "успокаивающего" видеообращения и просьб не верить фейкам про "вторжение" украинский лидер даёт интервью, где говорит, что "крупномасштабная война с Россией" может начаться с оккупации Харькова.
"Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что ещё больше сеет панику и страх среди населения", — написал Кива у себя в "Телеграме".
Он отметил, что высказывания Зеленского нанесли непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове, упомянув, что те оказались "смыты в унитаз".
"Всё, что нужно знать о позиции власти", — пишет Кива.
Как сообщал Лайф ранее, Кива описал возможную реакцию Зеленского в случае войны с Россией. Он считает, что люди, которые находятся у власти и привели страну к нынешней ситуации, сбегут первыми.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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