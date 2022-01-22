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Депутат Рады Кива обвинил Зеленского в распространении паники и страха на Украине

Парламентарий напомнил об интервью украинского лидера The Washington Post, где тот не исключил нападения России на Харьков. Кива считает, что такие слова нанесли ущерб бизнесу.

22 января, 03:26

Фото © Facebook / Офис президента Украины

Непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" приводит к панике и страху у населения, заявил депутат Рады Илья Кива. Парламентарий обратил внимание на то, что после своего "успокаивающего" видеообращения и просьб не верить фейкам про "вторжение" украинский лидер даёт интервью, где говорит, что "крупномасштабная война с Россией" может начаться с оккупации Харькова.

"Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что ещё больше сеет панику и страх среди населения", — написал Кива у себя в "Телеграме".

Он отметил, что высказывания Зеленского нанесли непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове, упомянув, что те оказались "смыты в унитаз".

"Всё, что нужно знать о позиции власти", — пишет Кива.

Мэр Харькова ответил на заявление Зеленского об угрозе "оккупации" города

Мэр Харькова ответил на заявление Зеленского об угрозе "оккупации" города

Как сообщал Лайф ранее, Кива описал возможную реакцию Зеленского в случае войны с Россией. Он считает, что люди, которые находятся у власти и привели страну к нынешней ситуации, сбегут первыми.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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