Внедорожник Yukon американского актёра Арнольда Шварценеггера врезался в легковой автомобиль. В результате происшествия женщина, находившаяся во второй машине, пострадала. Она госпитализирована.

Arnold Schwarzenegger smashes his SUV into car on Sunset Blvd seriously injuring a female driver https://t.co/R3ZXXnunbX — Daily Mail Online (@MailOnline) January 22, 2022

"Арнольд вёл внедорожник Yukon, когда он столкнулся с красным Prius... Его внедорожник начал переворачиваться и оказался на крыше Prius", — говорится в сообщении издания TMZ.

Arnold Schwarzenegger Involved in Bad Car Accident with Injuries https://t.co/uDRiIlmyMm — TMZ (@TMZ) January 22, 2022

В Yukon сработали подушки безопасности, рассказали очевидцы. Женщину, которая находилась за рулём Prius, увезли в больницу, у неё было сильное кровотечение. А вот Шварценеггер, как сообщили с места происшествия, не пострадал. Он глубоко обеспокоен судьбой раненой.