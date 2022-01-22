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Наехал внедорожником на легковушку: Шварценеггер протаранил "приус" с женщиной за рулём

Сам актёр не пострадал, а вот вторую участницу ДТП пришлось госпитализировать. Он беспокоится о её состоянии.

22 января, 02:58
<p>Фото © DailyMail / Instagram</p>

Фото © DailyMail / Instagram

Внедорожник Yukon американского актёра Арнольда Шварценеггера врезался в легковой автомобиль. В результате происшествия женщина, находившаяся во второй машине, пострадала. Она госпитализирована.

"Арнольд вёл внедорожник Yukon, когда он столкнулся с красным Prius... Его внедорожник начал переворачиваться и оказался на крыше Prius", — говорится в сообщении издания TMZ.

В Yukon сработали подушки безопасности, рассказали очевидцы. Женщину, которая находилась за рулём Prius, увезли в больницу, у неё было сильное кровотечение. А вот Шварценеггер, как сообщили с места происшествия, не пострадал. Он глубоко обеспокоен судьбой раненой.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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