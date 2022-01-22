Наехал внедорожником на легковушку: Шварценеггер протаранил "приус" с женщиной за рулём
Сам актёр не пострадал, а вот вторую участницу ДТП пришлось госпитализировать. Он беспокоится о её состоянии.
Фото © DailyMail / Instagram
Внедорожник Yukon американского актёра Арнольда Шварценеггера врезался в легковой автомобиль. В результате происшествия женщина, находившаяся во второй машине, пострадала. Она госпитализирована.
Arnold Schwarzenegger smashes his SUV into car on Sunset Blvd seriously injuring a female driver https://t.co/R3ZXXnunbX— Daily Mail Online (@MailOnline) January 22, 2022
"Арнольд вёл внедорожник Yukon, когда он столкнулся с красным Prius... Его внедорожник начал переворачиваться и оказался на крыше Prius", — говорится в сообщении издания TMZ.
Arnold Schwarzenegger Involved in Bad Car Accident with Injuries https://t.co/uDRiIlmyMm— TMZ (@TMZ) January 22, 2022
В Yukon сработали подушки безопасности, рассказали очевидцы. Женщину, которая находилась за рулём Prius, увезли в больницу, у неё было сильное кровотечение. А вот Шварценеггер, как сообщили с места происшествия, не пострадал. Он глубоко обеспокоен судьбой раненой.
Как ранее сообщал Лайф, супруга экс-защитника "Рубина" Данченко насмерть разбилась в ДТП под Одессой. Автомобиль 27-летней девушки влетел в отбойник после двойного столкновения с легковушками. Чтобы достать тело Виктории, спасателям пришлось разрезать кузов машины.
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