Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию в рамках учений
Экипажам истребителей придётся преодолеть рекордную дистанцию — из восточной части РФ.
Кадр из видео © Минобороны РФ
Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию в рамках учений. Видео © Минобороны РФ
Многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России отправлены в Белоруссию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь", — отметили в военном ведомстве.
В рамках этой переброски истребителей экипажи ВКС России отработают полёты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.
Ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссию прибыли первые подразделения ВС РФ для участия в учениях Союзного государства. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, там отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов страны.
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