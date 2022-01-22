Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию в рамках учений. Видео © Минобороны РФ

Многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России отправлены в Белоруссию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь", — отметили в военном ведомстве.

В рамках этой переброски истребителей экипажи ВКС России отработают полёты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.