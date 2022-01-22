Постпред США усомнилась, что Россия перекроет газ Европе из-за санкций

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд не считает, что в планы России входит перекрытие газа Европе в случае введения Западом новых санкций из-за ситуации на Украине. Об этом дипломат заявила в интервью молдавскому телевидению, стенограмму приводит пресс-служба постпредства.

"Наш план состоит в том, чтобы тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий России по газопроводу", — сказала Томас-Гринфилд.

Она подчёркивает, что если Россия решится перекрыть газ Европе, то это будет чревато последствиями и для Москвы.