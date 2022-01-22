Постпред США усомнилась, что Россия перекроет газ Европе из-за санкций
Томас-Гринфилд уверена, что такие действия нанесли бы экономический урон самой РФ.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд не считает, что в планы России входит перекрытие газа Европе в случае введения Западом новых санкций из-за ситуации на Украине. Об этом дипломат заявила в интервью молдавскому телевидению, стенограмму приводит пресс-служба постпредства.
"Наш план состоит в том, чтобы тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий России по газопроводу", — сказала Томас-Гринфилд.
Она подчёркивает, что если Россия решится перекрыть газ Европе, то это будет чревато последствиями и для Москвы.
"Не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу", — сказала Гринфилд.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января на пресс-конференции Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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