Российское посольство отреагировало на избиение Тактарова в Мексике
По словам дипломата, никаких проявлений русофобии в этой стране отмечено не было.
Фото © Instagram / Олег Тактаров
Жизни бывшего бойца UFC, актёра и кинопродюсера Олега Тактарова, на которого было совершено нападение в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики, сейчас ничего не угрожает. Об этом заявил заведующий консульским отделом Посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский. По его словам, инцидент произошёл довольно давно.
"Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия", — сказал дипломат Трояновский в интервью ТАСС.
Он добавил, что Тактаров обратился в полицию, расследование нападения продолжается. Дипломат уточнил, что никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии отмечено не было.
Как ранее сообщал Лайф, Тактаров сам рассказал подробности нападения на него. По словам актёра, его оглушили, связали и били на земле.
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