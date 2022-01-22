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Российское посольство отреагировало на избиение Тактарова в Мексике

По словам дипломата, никаких проявлений русофобии в этой стране отмечено не было.

22 января, 02:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYcdp6NPogY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Тактаров</a></p>

Фото © Instagram / Олег Тактаров

Жизни бывшего бойца UFC, актёра и кинопродюсера Олега Тактарова, на которого было совершено нападение в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики, сейчас ничего не угрожает. Об этом заявил заведующий консульским отделом Посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский. По его словам, инцидент произошёл довольно давно.

"Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия", — сказал дипломат Трояновский в интервью ТАСС.

Он добавил, что Тактаров обратился в полицию, расследование нападения продолжается. Дипломат уточнил, что никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии отмечено не было.

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Как ранее сообщал Лайф, Тактаров сам рассказал подробности нападения на него. По словам актёра, его оглушили, связали и били на земле.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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