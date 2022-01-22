Российское посольство отреагировало на избиение Тактарова в Мексике

Жизни бывшего бойца UFC, актёра и кинопродюсера Олега Тактарова, на которого было совершено нападение в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики, сейчас ничего не угрожает. Об этом заявил заведующий консульским отделом Посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский. По его словам, инцидент произошёл довольно давно.

"Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия", — сказал дипломат Трояновский в интервью ТАСС.

Он добавил, что Тактаров обратился в полицию, расследование нападения продолжается. Дипломат уточнил, что никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии отмечено не было.