Учёные из Новосибирска разработали двухтонный циклолёт

Учёные из Новосибирска разработали циклолёт — летающее транспортное средство, которое поднимается в небо за счёт вращения винтов в виде цилиндров. Предполагается, что он будет создан в 2025 году, а испытания его уменьшенной версии весом 60 килограммов уже успешно пройдены.

Как пишет журнал "Наука в Сибири", это концепция своего рода летающего автомобиля, который могут использовать службы скорой помощи, МЧС, а в будущем и городские такси. У циклолёта будет низкий уровень шума — всё благодаря отсутствию открытых лопастей.

Учёные признают, что такие машины не заменят дроны и вертолёты, но, вполне возможно, со временем займут своё место в транспортной системе крупных городов.

"К циклолёту есть интерес со стороны как государственных, так и коммерческих структур. Если мы доведём его до уровня аэротакси, скорой помощи или аппаратов для МЧС, то, конечно, спрос будет. Другое дело, что параллельно придётся трансформировать законодательство. У нас ещё не существует таких документов, которые регламентировали бы полёты подобных аппаратов в рамках городских образований", — говорит директор ИТ СО РАН академик Дмитрий Маркович.

На строительство большого циклолёта уйдёт около четырёх лет. Согласно плану, он должен появиться в 2025 году. Сейчас в пяти или шести странах, по словам учёного, разрабатывают такие средства передвижения.