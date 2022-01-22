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Еврокомиссар Юханссон объяснила отказ давать деньги Литве на пограничный забор

Она отметила, что страна может самостоятельно заняться этим вопросом, но не за чужой счёт.

22 января, 03:35
<p>Ильва Юханссон. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Ильва Юханссон. Фото © ТАСС / ЕРА

Практика Литвы по выдворению мигрантов определённо незаконна. С таким заявлением выступила комиссар внутренних дел Еврокомиссии Ильва Юханссон.

Она также заявила, что Евросоюз не будет платить за строительство забора на границе с Белоруссией. Страна может самостоятельно заняться решением этого вопроса, но помощи ЕС ждать не стоит — подобная практика противоречит политике союза.

"Выдворение мигрантов определённо незаконно, люди имеют право просить убежища… Должно быть ясно, какие исключения в этих чрезвычайных обстоятельствах возможны для Литвы, Латвии и Польши, а какие — нет", — приводит слова Юханссон LRT (Литовское радио и телевидение).

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Как рассказывал Лайф, в ООН подсчитали, что за 2021 год на белорусско-польской границе погибло более 20 мигрантов. До этого Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам. Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям (преступления против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности).

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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