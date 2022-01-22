Еврокомиссар Юханссон объяснила отказ давать деньги Литве на пограничный забор

Практика Литвы по выдворению мигрантов определённо незаконна. С таким заявлением выступила комиссар внутренних дел Еврокомиссии Ильва Юханссон.

Она также заявила, что Евросоюз не будет платить за строительство забора на границе с Белоруссией. Страна может самостоятельно заняться решением этого вопроса, но помощи ЕС ждать не стоит — подобная практика противоречит политике союза.

"Выдворение мигрантов определённо незаконно, люди имеют право просить убежища… Должно быть ясно, какие исключения в этих чрезвычайных обстоятельствах возможны для Литвы, Латвии и Польши, а какие — нет", — приводит слова Юханссон LRT (Литовское радио и телевидение).