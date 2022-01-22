Экс-посол США Гилмор призвал исключить Россию из ОБСЕ из-за Украины

Бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор призвал исключить Россию и Белоруссию из этой организации в связи с напряжённой ситуацией вокруг Украины. По его мнению, если это не будет реализовано, Вашингтону следует прекратить финансирование ОБСЕ.

"Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений. Среди них принцип, согласно которому ни одна страна не нападёт на другую через признанные границы", — заявил Гилмор в своей статье для издания Foreign Policy.

Помимо России из всех международных организаций следует исключить и её "сателлита" Белоруссию, пишет дипломат. Гилмор также выразил мнение, что пришло самое время, чтобы "агрессивно вербовать" в НАТО Швецию и Финляндию. Он отметил, что эти ранее традиционно нейтральные страны осознали, что им грозит потеря независимости и подчинение другому государству.