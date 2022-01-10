"О кораблях Маска даже в NASA не всё знают": Космонавт Сергей Крикалёв — о предстоящем полёте Анны Кикиной на Crew Dragon Участник шести космических миссий признался, что пока об устройстве корабля SpaceX мало что известно в "Роскосмосе". 9 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"

Сергей Крикалёв Космонавт, Герой России, советник главы "Роскосмоса"

Летит Анна Кикина или...?

"Анна Кикина находится в списке кандидатов, какое-то время назад были другие ребята в списке кандидатов, но из-за того, что сроки ввода этого корабля (Crew Dragon. — Прим. Лайфа) немножко сдвинулись, то и программа поменялась, те ребята, которые изначально планировались, они раньше полетят, наверное, на наших кораблях, потому что, как вы знаете, космонавты готовятся к полёту достаточно долго, но это не должно быть чрезмерно".

Анна Кикина. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

"У нас один из кандидатов, например, был Сергей Корсаков, они, кстати, вместе с Кикиной пришли в отряд, Корсаков немножко раньше был готов к тому, чтобы попасть в программу. Как один из возможных вариантов на предыдущих полётах Dragon даже начались предварительные планирования, но, поскольку что-то меняется в программе — и это нормально, — после очередного изменения планов он сейчас вставлен в следующие полёты для подготовки на корабле "Союз" на станцию, ну а следующие, кто подходит по очереди — Кикина в том числе, — планируются для полётов на американских кораблях".

Почему корабль Маска — загадка даже для NASA

Dragon 2 сближается с МКС. Фото © Wikipedia

"На данном этапе Кикина действительно планируется к полёту. Наверное, пока ей ещё о корабле Crew Dragon мало что известно кроме того, что известно широкой публике. Ещё одна интересная особенность этих коммерческих космических кораблей заключается в том, что и NASA не всё известно про этот корабль. То есть если тот же Shuttle, системы станции специалисты NASA и специалисты-разработчики знают досконально, то здесь NASA по большому счёту заказывает услугу этой компании, поэтому далеко не вся техническая информация известна NASA — и ещё меньше, естественно, известно нам".

"Нам известно всё, что нам необходимо для того, чтобы убедиться, что корабль безопасен. А какие-то детали, которые нужно будет знать для того, чтобы пользоваться этим кораблём, наверное, будут изучены позже".

Было бы интересно самому Крикалёву полететь на Crew Dragon?

Сергей Крикалёв. Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

"Было бы. Конечно. Я летал на "Союзах", я летал на "Мире", я летал на "Шаттле", я летал на МКС, конечно, было бы интересно. Станция эволюционирует, наш корабль "Союз" эволюционирует, и я уверен, что с появлением новых транспортных средств будет интересно посмотреть, как идёт одна из ветвей эволюции, что в этом хорошего, какие есть преимущества, какие есть недостатки. Для нас, профессионалов, всегда интересно осваивать что-то новое и сравнивать это с тем, что мы уже знаем".

Об Илоне Маске

"Положительно отношусь к его космической деятельности. Понятно, что иногда декларируется больше, чем реально делается, это тоже, может быть, часть современного имиджа, но всегда приятно видеть, что появляются энтузиасты космоса, притом такие, которые энтузиасты не просто на словах, а вкладывают изрядную долю даже не столько денег, сколько своей личной энергии, своего личного желания продвинуть это вперёд".

Авторы Адель Романенкова