Эксперт Корнейчук дал простой совет, как зимой продлить срок работы смартфона
Низкие температуры могут пагубно влиять на аккумулятор телефона, но есть способ его защитить.
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Ведущий ютуб-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук рассказал, как правильно пользоваться смартфоном зимой. Он предупредил, что низкие температуры плохо сказываются на гаджете.
"Если вы идёте по улице и на морозе в телефон воткнут пауэрбанк — этого делать нельзя. Это может нанести повреждение аккумулятору, а аккумулятор телефона — это опасная вещь, в нём находится литий — это очень активное вещество, особенно при контакте с воздухом", — рассказал Корнейчук в беседе с RT.
Чтобы заряда хватило на более долгий срок, эксперт порекомендовал в зимнее время года держать телефон во внутреннем кармане.
А ранее Лайф писал, что эксперт по безопасности Рудая рассказала, что делать при утере или краже смартфона. Важна оперативность, с которой вы отреагируете на утрату гаджета. Скорость реакции определит, насколько сохранны будут личные данные.
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