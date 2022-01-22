Эксперт Корнейчук дал простой совет, как зимой продлить срок работы смартфона

Ведущий ютуб-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук рассказал, как правильно пользоваться смартфоном зимой. Он предупредил, что низкие температуры плохо сказываются на гаджете.

"Если вы идёте по улице и на морозе в телефон воткнут пауэрбанк — этого делать нельзя. Это может нанести повреждение аккумулятору, а аккумулятор телефона — это опасная вещь, в нём находится литий — это очень активное вещество, особенно при контакте с воздухом", — рассказал Корнейчук в беседе с RT.

Чтобы заряда хватило на более долгий срок, эксперт порекомендовал в зимнее время года держать телефон во внутреннем кармане.