МВД захотело получить полномочия по проверке патронов

МВД РФ выступает с инициативой закрепления за этим ведомством полномочий по проверке патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

"МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ "Об оружии" в рамках выполнения поручения Правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему", — цитирует пресс-службу МВД ТАСС.

Сейчас проверкой патронов на соответствие криминалистическим требованиям занимаются специальные испытательные лаборатории, обладающие соответствующей лицензией.