МВД захотело получить полномочия по проверке патронов
Сейчас этой функцией наделены специальные аккредитованные криминалистические лаборатории.
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МВД РФ выступает с инициативой закрепления за этим ведомством полномочий по проверке патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
"МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ "Об оружии" в рамках выполнения поручения Правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему", — цитирует пресс-службу МВД ТАСС.
Сейчас проверкой патронов на соответствие криминалистическим требованиям занимаются специальные испытательные лаборатории, обладающие соответствующей лицензией.
А ранее Лайф писал, что председатель СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль над оборотом оружия и патронов. По его словам, СК РФ уже выступил с соответствующими инициативами, они на этапе межведомственного обсуждения.
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