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МВД захотело получить полномочия по проверке патронов

Сейчас этой функцией наделены специальные аккредитованные криминалистические лаборатории.

22 января, 04:42

Фото © Pixabay

МВД РФ выступает с инициативой закрепления за этим ведомством полномочий по проверке патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

"МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ "Об оружии" в рамках выполнения поручения Правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему", — цитирует пресс-службу МВД ТАСС.

Сейчас проверкой патронов на соответствие криминалистическим требованиям занимаются специальные испытательные лаборатории, обладающие соответствующей лицензией.

МВД РФ предложило изменить законодательство об оружии

МВД РФ предложило изменить законодательство об оружии

А ранее Лайф писал, что председатель СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль над оборотом оружия и патронов. По его словам, СК РФ уже выступил с соответствующими инициативами, они на этапе межведомственного обсуждения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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