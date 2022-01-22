В Кузбассе экстренно эвакуировали горняков с шахты "Комсомолец"
Остановка главного вентилятора проветривания привела к проблемам с циркуляцией воздуха.
© ТАСС / Донат Сорокин
В Кемеровской области в городе Ленинск-Кузнецкий горняков эвакуировали с шахты "Комсомолец" из-за проблем с циркуляцией воздуха. На поверхность было отправлено более 50 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию экстренных служб.
"Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена", — сказал собеседник агентства.
Как уточняет ТАСС, никто не пострадал, благополучно были выведены все 56 работников предприятия.
Напомним о недавней трагедии на одной из шахт Кузбасса, которая унесла жизни 51 человека. На шахте "Листвяжная" 25 ноября произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погибло пять горноспасателей и 46 шахтёров. По делу об аварии арестовали председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова, главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.
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