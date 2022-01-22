В Кузбассе экстренно эвакуировали горняков с шахты "Комсомолец"

В Кемеровской области в городе Ленинск-Кузнецкий горняков эвакуировали с шахты "Комсомолец" из-за проблем с циркуляцией воздуха. На поверхность было отправлено более 50 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию экстренных служб.