Командующий ВМС Германии заявил, что Украине никогда не вернуть Крым
Полуостров вошёл в состав России в 2014 году в рамках всенародного референдума.
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Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Украины. Об этом он сказал в рамках своего выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.
"Крымского полуострова нет, он никогда не вернётся... это факт", — сказал вице-адмирал.
Ранее Лайф рассказывал, что организаторы чемпионата Испании по футболу Ла Лига по требованию украинского посла нанесли на карту Крым как часть Украины.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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