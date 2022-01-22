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Командующий ВМС Германии заявил, что Украине никогда не вернуть Крым

Полуостров вошёл в состав России в 2014 году в рамках всенародного референдума.

22 января, 05:20
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Украины. Об этом он сказал в рамках своего выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

"Крымского полуострова нет, он никогда не вернётся... это факт", — сказал вице-адмирал.

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Ранее Лайф рассказывал, что организаторы чемпионата Испании по футболу Ла Лига по требованию украинского посла нанесли на карту Крым как часть Украины.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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