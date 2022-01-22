Командующий ВМС Германии заявил, что Украине никогда не вернуть Крым

Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Украины. Об этом он сказал в рамках своего выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

"Крымского полуострова нет, он никогда не вернётся... это факт", — сказал вице-адмирал.

Ранее Лайф рассказывал, что организаторы чемпионата Испании по футболу Ла Лига по требованию украинского посла нанесли на карту Крым как часть Украины.