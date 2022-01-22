Под Омском неизвестный ворвался в частный дом и убил трёх человек

Тройное убийство произошло в селе Юрьевка Омской области. Там неизвестный проник в частный дом и расправился с мужчиной, его супругой и ребёнком. Ещё двое детей сумели убежать, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

"По предварительным данным, утром 22 января 2022 года в одном из домов в с. Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей — 14-летняя девочка и её шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям", — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет телеграм-канал SHOT, предварительно, из квартиры ничего не пропало. Также отмечается, что обычно семья не закрывала входную дверь на ночь. Сейчас силы полиции брошены на поиски преступника.