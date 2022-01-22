Шахта "Комсомолец" в Кузбассе возобновила работу после эвакуации горняков

Работа шахты "Комсомолец" в Кемеровской области, откуда ранее из-за остановки вентилятора были эвакуированы рабочие, возобновлена. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ленинска-Кузнецкого.

"Всё в порядке. Всё в рабочем режиме, всё нормально, работает шахта в полном объёме", — сообщили в службе РИА "Новости".