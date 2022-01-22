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Шахта "Комсомолец" в Кузбассе возобновила работу после эвакуации горняков

Проблема с вентиляцией была решена. В результате происшествия никто не пострадал.

22 января, 06:17

Фото © Pixabay

Работа шахты "Комсомолец" в Кемеровской области, откуда ранее из-за остановки вентилятора были эвакуированы рабочие, возобновлена. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ленинска-Кузнецкого.

"Всё в порядке. Всё в рабочем режиме, всё нормально, работает шахта в полном объёме", — сообщили в службе РИА "Новости".

В Кузбассе экстренно эвакуировали горняков с шахты "Комсомолец"

В Кузбассе экстренно эвакуировали горняков с шахты "Комсомолец"

Ранее Лайф писал о том, что шахту "Листвяжная", где в результате ЧП погибло пять горноспасателей и 46 шахтёров, могут досрочно лишить лицензии на недра. Решение будет принято на заседании комиссии по вопросам досрочного прекращения права пользования недрами.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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