Если НАТО начнёт войну, чем ответят Россия и Белоруссия: сравниваем вооружённые силы Готовы задействовать весь военный потенциал ради безопасности стран. Такое заявление сделал замминистра обороны России Александр Фомин. Посмотрим, сохраняется ли военный паритет на случай конфликта. 19 января, 21:40 Коллаж © LIFE

Россия и Белоруссия с 10 по 20 февраля проведут совместные военные учения "Союзная решимость – 2022". Это станет частью внезапной проверки сил и средств реагирования. Результаты переговоров Россия – НАТО пока закончились ничем. Хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил вернуться за стол переговоров, дальше заявления дело не двинулось. Североатлантический альянс не желает давать России гарантии безопасности. К тому же взрывоопасной остаётся ситуация на границе с Украиной. Поэтому наша страна решила отработать применение всего военного потенциала, на всякий случай.

NATO — это Североатлантический альянс. Военный союз включает 30 государств во главе с Соединёнными Штатами. Издание Global Firepower Index составляет рейтинг из 138 сильнейших армий мира. Армия США занимает в нём первое место. Армия Франции на 7-м месте, армия Великобритании — на 8-м. Турецкие вооружённые силы занимают 11-е место. Военные силы Италии сегодня на 12-й строчке. Армия Германии занимает 15-е место в мире. Остальные члены альянса уступают лидерам.

Россия в рейтинге сильнейших армий занимает второе место. Белорусская армия — на 50-м месте. Кроме того, мы сравнили и атомное оружие. Ядерный потенциал России и ядерный потенциал США почти равны. Но ядерное оружие в NATO есть ещё у двух стран. Ядерный арсенал имеют Великобритания и Франция. Оружия хватит, чтобы устроить ядерный апокалипсис.

Армии России и Белоруссии против NATO. Инфографика © LIFE

Авторы Артур Матвеев