Похитительница двухлетней девочки напала на полицейских с ножом в Иркутске
34-летняя женщина вела себя агрессивно и отказывалась передать малышку правоохранителям.
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ГУ МВД России по Иркутской области завело уголовное дело на жительницу микрорайона Берёзовый после нападения с ножом на сотрудника полиции, приехавшего за чужим ребёнком. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сообщение об исчезновении двухлетней девочки поступило в полицию вечером 20 января. Как уточнил её отец, малышка вышла из незапертой квартиры и пропала, инцидент произошёл рано утром. Как выяснилось, накануне ночью родители девочки распивали спиртное в гостях у соседей, наутро отец обнаружил пропажу ребёнка и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили девочку в квартире у соседки, где накануне отдыхали родители.
"При общении 34-летняя хозяйка квартиры вела себя агрессивно, отказывалась вернуть ребёнка и с ножом набросилась на полицейских. В настоящее время следственными органами СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении должностного лица)", — сообщили в пресс-службе.
Также уточняется, что в результате инцидента в отношении нетрезвой женщины была применена физическая сила в соответствии с Федеральным законом "О полиции". Найденную девочку вернули живой и здоровой родителям, в настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с ними необходимую работу.
Ранее стало известно, что пропавшую на Сахалине во время снежного циклона девочку нашли в собачьей будке. Она лежала в обнимку с животным, спасаясь от метели. Здоровью школьницы ничего не угрожает.
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