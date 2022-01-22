Рабочий погиб на шахте "Осинниковская" в Кузбассе

В Кемеровской области на шахте "Осинниковская" рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры. В данный момент проверяется, исполняло ли предприятие законодательство об охране труда и промышленной безопасности.

"Ночью 22 января в городе Осинники на шахте "Осинниковская" при производстве работ был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Осинники Андрей Фролов и кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов", — уточняется в сообщении.

По предварительной информации, во время добычи угля у комбайна для складирования породы запали загребающие лопатки. Горняка задело ковшом, в результате полученной травмы он скончался. По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи выясняют обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев и администрацию предприятия, сообщается на сайте СУ СКР по Кемеровской области.