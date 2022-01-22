Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном"

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы со штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса ("омикрон") и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим CoViD-19", — уточняется в сообщении.