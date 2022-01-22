Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном"
Согласно поручению Мишустина, руководители регионов лично должны обеспечить его исполнение.
Фото © Telegram / Правительство России
Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы со штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе кабинета министров.
"Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса ("омикрон") и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим CoViD-19", — уточняется в сообщении.
Проект обсуждался 18 января на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. В кабмине также подчеркнули, что руководители регионов по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина "должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль".
В рамках данного плана Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на ковид. Согласно распоряжению, ведомству необходимо доложить об итогах до 1 февраля. Кроме того, он распорядился внести изменения в нормативы по числу операторов единой службы 122, которые имеют медподготовку.
Комментариев: 0