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Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном"

Согласно поручению Мишустина, руководители регионов лично должны обеспечить его исполнение.

22 января, 07:51
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/government_rus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство России</a></p>

Фото © Telegram / Правительство России

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы со штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса ("омикрон") и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим CoViD-19", — уточняется в сообщении.

Проект обсуждался 18 января на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. В кабмине также подчеркнули, что руководители регионов по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина "должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль".

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В рамках данного плана Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на ковид. Согласно распоряжению, ведомству необходимо доложить об итогах до 1 февраля. Кроме того, он распорядился внести изменения в нормативы по числу операторов единой службы 122, которые имеют медподготовку.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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