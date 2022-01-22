Глава МИД Великобритании прилетит в Москву на переговоры с Лавровым

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс приедет в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Согласно достигнутой договорённости, переговоры состоятся в феврале.

"Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале", — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.