НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава МИД Великобритании прилетит в Москву на переговоры с Лавровым

В прошлый раз министр иностранных дел Соединённого Королевства посещал Россию в 2017 году. Тогда этот пост занимал Борис Джонсон.

22 января, 07:58
<p>Лиз Трасс © Twitter / <a href="https://twitter.com/trussliz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liz Truss</a></p>

Лиз Трасс © Twitter / Liz Truss

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс приедет в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Согласно достигнутой договорённости, переговоры состоятся в феврале.

"Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале", — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Напомним, главы британского МИДа не посещали Россию аж с 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас занимает пост премьер-министра Соединённого Королевства.

Глава МИД Британии приветствовала желание России начать переговоры по Украине

Глава МИД Британии приветствовала желание России начать переговоры по Украине

Ранее в Женеве состоялись переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они продлились полтора часа. В ходе встречи глава МИД РФ предупредил собеседника о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что их можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на предложенные Москвой проекты по гарантиям безопасности.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1