Глава МИД Великобритании прилетит в Москву на переговоры с Лавровым
В прошлый раз министр иностранных дел Соединённого Королевства посещал Россию в 2017 году. Тогда этот пост занимал Борис Джонсон.
Лиз Трасс © Twitter / Liz Truss
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс приедет в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Согласно достигнутой договорённости, переговоры состоятся в феврале.
"Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале", — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Напомним, главы британского МИДа не посещали Россию аж с 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас занимает пост премьер-министра Соединённого Королевства.
Ранее в Женеве состоялись переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они продлились полтора часа. В ходе встречи глава МИД РФ предупредил собеседника о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что их можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на предложенные Москвой проекты по гарантиям безопасности.
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