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Рогозин пообещал разобраться с отказом США выдать визу космонавту Чубу

По его мнению, не пускать молодого человека в страну, где он должен готовиться к своему первому полёту на МКС, не дело.

22 января, 08:32
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dmitry.rogozin.739?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmitry Rogozin</a></p>

Фото © Facebook / Dmitry Rogozin

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин запросит комментарий от главы НАСА по ситуации с космонавтом Николаем Чубом, которому американские власти отказали в визе.

"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", — написал в "Твиттере" Рогозин.

Российского космонавта Чуба отказались впустить в США для тренировок

Российского космонавта Чуба отказались впустить в США для тренировок

Ранее Лайф писал о том, что российские космонавты провели в открытом космосе семь часов. Это был первый выход за пределы Международной космической станции в этом году, было выполнено несколько задач.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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