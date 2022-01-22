Рогозин пообещал разобраться с отказом США выдать визу космонавту Чубу

"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", — написал в "Твиттере" Рогозин.

Ранее Лайф писал о том, что российские космонавты провели в открытом космосе семь часов. Это был первый выход за пределы Международной космической станции в этом году, было выполнено несколько задач.