Рогозин пообещал разобраться с отказом США выдать визу космонавту Чубу
По его мнению, не пускать молодого человека в страну, где он должен готовиться к своему первому полёту на МКС, не дело.
Фото © Facebook / Dmitry Rogozin
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин запросит комментарий от главы НАСА по ситуации с космонавтом Николаем Чубом, которому американские власти отказали в визе.
"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", — написал в "Твиттере" Рогозин.
Ранее Лайф писал о том, что российские космонавты провели в открытом космосе семь часов. Это был первый выход за пределы Международной космической станции в этом году, было выполнено несколько задач.
Комментариев: 0