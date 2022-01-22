В Петербурге закрыли 20 кафе и баров за работу без QR-кодов

Развлекательные заведения в центре Санкт-Петербурга попались на несоблюдении коронавирусных ограничений. Они работали ночью, несмотря на запрет, а у посетителей не проверялись QR-коды. Нарушителями стали 20 баров и клубов города, сообщили в региональном СУ СК.

Заведения осуществляли свою деятельность в ночное время, без QR-кодов. Сейчас деятельность этих баров и кафе приостановлена. К ответственности полиция также привлекла 103 посетителей, задержанных во время проверки.

"Выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей, в результате чего в отношении юридических лиц составлено 32 протокола об административных правонарушениях", — уточнили в ведомстве.