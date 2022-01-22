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В Петербурге закрыли 20 кафе и баров за работу без QR-кодов

К ответственности привлечены также 103 посетителя, которых задержали во время рейда.

22 января, 10:05
<p>Полиция Петербурга выявила заведения, бойкотирующие ковидные ограничения © <a href="https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1649560/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК по Санкт-Петербургу</a></p>

Полиция Петербурга выявила заведения, бойкотирующие ковидные ограничения © СУ СК по Санкт-Петербургу

Развлекательные заведения в центре Санкт-Петербурга попались на несоблюдении коронавирусных ограничений. Они работали ночью, несмотря на запрет, а у посетителей не проверялись QR-коды. Нарушителями стали 20 баров и клубов города, сообщили в региональном СУ СК.

Заведения осуществляли свою деятельность в ночное время, без QR-кодов. Сейчас деятельность этих баров и кафе приостановлена. К ответственности полиция также привлекла 103 посетителей, задержанных во время проверки.

"Выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей, в результате чего в отношении юридических лиц составлено 32 протокола об административных правонарушениях", — уточнили в ведомстве.

В Петербурге выявлены заведения – нарушители антиковидных правил

В Петербурге выявлены заведения – нарушители антиковидных правил

Ранее Лайф писал, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге осложняется и новый подъём заболеваемости может оказаться "вертикальным" — резким и быстрым.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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