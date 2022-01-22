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Диетолог Королёва посоветовала есть сало для защиты от "омикрона"

По её словам, животные жиры не дадут вирусу быстро распространяться в организме.

22 января, 09:24

Фото © Pexels

Животные жиры, в частности сало и масло гхи, укрепляют иммунитет, что является важным инструментом борьбы с "омикроном". Если добавлять их к завтраку, то щелочная среда в организме улучшится, это снизит активность вирусов и бактерий, рассказала доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королёва.

"Одна из главных функций животных жиров в организме — дыхательная. Аппарат лёгочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90% насыщенных жиров. Качество сурфактанта определяет воздушность лёгких, безупречность газообмена. Липидная мантия каждой клетки, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться", объяснила она в беседе с агентством "Москва".

Кроме того, добавила диетолог, животные жиры являются источником витамина А, который стимулирует в организме выработку клеток, убивающих вредоносные бактерии и вирусы.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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