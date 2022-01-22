В России с ковидом госпитализировано 9902 человека за сутки

В России за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировано 9902 человека, это на 8,4% превысило показатель предыдущего дня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией.

За сутки ковид подтвердился у 57 212 человек. Таким образом, с начала эпидемии в стране выявили 11 044 986 случаев заражения. Число вылечившихся после ковида инфицированных в России возросло за сутки на 25 525, до 10 000 577.