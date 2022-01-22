В России с ковидом госпитализировано 9902 человека за сутки
Увеличение числа госпитализированных произошло в 46 регионах страны.
© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировано 9902 человека, это на 8,4% превысило показатель предыдущего дня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией.
"Увеличение произошло в 46 регионах", — уточняется в сообщении.
За сутки ковид подтвердился у 57 212 человек. Таким образом, с начала эпидемии в стране выявили 11 044 986 случаев заражения. Число вылечившихся после ковида инфицированных в России возросло за сутки на 25 525, до 10 000 577.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на ковид. Согласно распоряжению, ведомству необходимо доложить об итогах до 1 февраля. Кроме того, он распорядился внести изменения в нормативы по числу операторов единой службы 122, которые имеют медподготовку.
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