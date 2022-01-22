В Казани троллейбус зажал дверьми женщину и протащил несколько метров, она погибла

В Казани пенсионерку зажало дверьми троллейбуса. Не заметивший этого водитель продолжил движение и протащил пассажирку несколько метров, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Инцидент произошёл в субботу на улице Кулагина около десяти утра по местному времени. Пассажирка выходила из троллейбуса, когда её зажало дверьми. Однако водитель этого не заметил и продолжил движение, протащив женщину несколько метров.

"Пожилая женщина, предположительно 70 лет, скончалась на месте происшествия. В настоящее время водитель троллейбуса установлен и вернулся на место происшествие", — говорится в сообщении ведомства.