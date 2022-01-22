Нардеп Разумков призвал Зеленского рассказать, что на самом деле происходит на Украине

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с предложением выступить перед парламентом на закрытом заседании и рассказать о текущей политической ситуации.

"Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его не в студию, а в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришёл и на закрытом заседании Верховной рады донёс информацию, что на самом деле происходит на Украине", — сказал Разумков в эфире телеканала "Украина".

По словам депутата, парламент должен быть в курсе текущей геополитической обстановки, чтобы быть готовым к "российскому вторжению". Разумков подчеркнул, что, "как бы ни хотелось", без Верховной рады Зеленский не сможет управлять страной. Кроме того, парламентарий заявил, что в нынешней ситуации для главы государства недопустимо ездить в отпуск, имея в виду недавний отдых Зеленского на горнолыжном курорте Буковель.

"Когда у тебя войска на границе, а ты ездишь в Буковель или в другие страны, извините, это некорректно. Некорректно по отношению к людям", — добавил Разумков.