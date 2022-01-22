Карпин оценил возможность вызова Дзюбы в сборную России
Форвард ранее заявил, что готов вернуться в национальную команду, после того, как отказался выступать за неё.
Фото © ТАСС / Петр Ковалев, Бухарев Олег
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность вызова в национальную команду нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
"Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков", — заявил Карпин "Спорт-Экспрессу".
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба заявил о своей готовности вновь сыграть за сборную России после того, как отказался от вызова в национальную команду.
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