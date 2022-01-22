НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Карпин оценил возможность вызова Дзюбы в сборную России

Форвард ранее заявил, что готов вернуться в национальную команду, после того, как отказался выступать за неё.

22 января, 10:02
<p>Фото © ТАСС / Петр Ковалев, Бухарев Олег</p>

Фото © ТАСС / Петр Ковалев, Бухарев Олег

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность вызова в национальную команду нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков", — заявил Карпин "Спорт-Экспрессу".

"Не от меня зависит": Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России

"Не от меня зависит": Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба заявил о своей готовности вновь сыграть за сборную России после того, как отказался от вызова в национальную команду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1