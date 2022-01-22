Карпин оценил возможность вызова Дзюбы в сборную России

"Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков", — заявил Карпин " Спорт-Экспрессу ".

"Не от меня зависит": Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба заявил о своей готовности вновь сыграть за сборную России после того, как отказался от вызова в национальную команду.