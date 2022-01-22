В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела
В республике продолжается выполнение задач по обеспечению правопорядка в регионах с "красным" уровнем террористической опасности.
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Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в республике после массовых беспорядков возбуждено и расследуется более 1800 уголовных дел. Об этом он доложил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву на совещании с руководством администрации, Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел.
"Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также министр обороны Руслан Жаксылыков сообщил, что продолжается выполнение задач по обеспечению правопорядка в регионах с "красным" уровнем террористической опасности. Под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады хранения оружия и боеприпасов.
Кроме того, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о принимаемых мерах по обеспечению прав задержанных и арестованных лиц. Известно, что поступило 84 жалобы участников процесса, также освобождено 96 задержанных граждан.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.
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