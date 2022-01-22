В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в республике после массовых беспорядков возбуждено и расследуется более 1800 уголовных дел. Об этом он доложил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву на совещании с руководством администрации, Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел.

"Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также министр обороны Руслан Жаксылыков сообщил, что продолжается выполнение задач по обеспечению правопорядка в регионах с "красным" уровнем террористической опасности. Под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады хранения оружия и боеприпасов.