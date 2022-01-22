Два подростка арестованы в Красноярске за рассылку угроз о "минировании" школ

Красноярский суд арестовал двух подростков по подозрению в рассылке ложных сообщений о минировании учебных заведений. При этом в школе старшеклассники характеризуются положительно. За время обучения они не совершали правонарушений, воспитываются в благополучных семьях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.