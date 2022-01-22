Два подростка арестованы в Красноярске за рассылку угроз о "минировании" школ
Молодым людям вменяется статья "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Красноярский суд арестовал двух подростков по подозрению в рассылке ложных сообщений о минировании учебных заведений. При этом в школе старшеклассники характеризуются положительно. За время обучения они не совершали правонарушений, воспитываются в благополучных семьях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.
"Арестовали двоих учащихся 11-го класса до 23 февраля, они подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", — сообщил агентству источник.
Напомним, эвакуация школ в Красноярске из-за сообщений о минировании продолжалась несколько дней подряд, после чего полиция совместно с Росгвардией взяла учебные заведения под круглосуточный контроль. Причём в ведомстве заявляли, что отправители сообщений находятся за пределами России.
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