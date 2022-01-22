МВД Латвии предложило продлить режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 мая

Как уточняется, с 10 августа прошлого года до 20 января 2022 года были предотвращены попытки 4962 человек незаконно пересечь границу Латвии с Белоруссией. Только с 13 декабря перейти границу пытались 2043 мигранта. МВД Латвии считает, что рост связан с тем, что люди пытаются незаконно проникнуть в страну группами от трёх до двенадцати человек несколько раз в день и в разных местах.