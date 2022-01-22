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МВД Латвии предложило продлить режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 мая

По данным ведомства, только с 13 декабря перейти границу пытались 2043 мигранта.

22 января, 09:27
<p>Литовско-белорусская граница. Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis</p>

Литовско-белорусская граница. Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

МВД Латвии предложило продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введённый из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, до 10 мая. Об этом пишет агентство ЛЕТА.

Как уточняется, с 10 августа прошлого года до 20 января 2022 года были предотвращены попытки 4962 человек незаконно пересечь границу Латвии с Белоруссией. Только с 13 декабря перейти границу пытались 2043 мигранта. МВД Латвии считает, что рост связан с тем, что люди пытаются незаконно проникнуть в страну группами от трёх до двенадцати человек несколько раз в день и в разных местах.

Для покрытия дополнительных расходов в связи с продлением на три месяца режима ЧС на границе Латвии с Белоруссией потребуется около 3,8 миллиона евро, считает ведомство. В середине января о продлении заявлял начальник пограничной охраны прибалтийской республики Гунтис Пуятс.

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А ранее еврокомиссар Юханссон объяснила отказ давать деньги Литве на пограничный забор. Она отметила, что страна может самостоятельно заняться этим вопросом, но не за чужой счёт.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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