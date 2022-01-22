Полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своей реакции на интервью главного тренера национальной команды Валерия Карпина, в котором он рассказал, что может досрочно уйти со своего поста.

"Всё это видел. Переживал, потому что Валерий Георгиевич мне очень понравился. У нас был с ним один сбор, но мне понравилось, что он индивидуально ко всем подходит, общается с тобой. Можно сказать, мне было неприятно, что так произошло. Хотел бы, чтобы он и дальше работал с нами", — заявил Мостовой в интервью "Спорт-Экспрессу".

Он также рассказал, что вина за поражение в матче с Хорватией лежала именно на игроках, и все, сидя в раздевалке, это прекрасно понимали.