"Мне было неприятно": Мостовой рассказал о своей реакции на слова Карпина о возможной отставке
Напомним, после матча с Хорватией наставник нашей национальной команды заявил, что может покинуть её.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своей реакции на интервью главного тренера национальной команды Валерия Карпина, в котором он рассказал, что может досрочно уйти со своего поста.
"Всё это видел. Переживал, потому что Валерий Георгиевич мне очень понравился. У нас был с ним один сбор, но мне понравилось, что он индивидуально ко всем подходит, общается с тобой. Можно сказать, мне было неприятно, что так произошло. Хотел бы, чтобы он и дальше работал с нами", — заявил Мостовой в интервью "Спорт-Экспрессу".
Он также рассказал, что вина за поражение в матче с Хорватией лежала именно на игроках, и все, сидя в раздевалке, это прекрасно понимали.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принять участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. На этом фоне главный тренер сборной России заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время.
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