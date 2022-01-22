Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Авария произошла в Перемышльском районе на автодороге Калуга – Орёл.
Фото © Telegram / МДПС ДТП Калуга|Взаимопомощь|Регион40
Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Калужской области. В результате аварии погиб водитель легковой машины, трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
"Произошло ДТП с участием трёх транспортных средств: автобуса КАвЗ, легковых машин "[Лада] Ларгус", "Ниссан". В результате ДТП, предварительно, один человек погиб, ещё пострадало три человека", — говорится в сообщении.
Уточняется, что столкновение произошло в Перемышльском районе на автодороге Калуга – Орёл. В рейсовом автобусе, который направлялся из областного центра в Ульяново, находилось девять человек, в том числе водитель. Детей среди пострадавших нет.
Ранее Лайф сообщал, что в ДТП с КамАЗом в Татарстане погиб водитель автобуса, четверо пассажиров пострадали. Получившие травмы доставлены в местную больницу, по данным Лайфа, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
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