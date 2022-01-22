НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом под Калугой

Авария произошла в Перемышльском районе на автодороге Калуга – Орёл.

22 января, 09:22
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/region40" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МДПС ДТП Калуга|Взаимопомощь|Регион40</a></p>

Фото © Telegram / МДПС ДТП Калуга|Взаимопомощь|Регион40

Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Калужской области. В результате аварии погиб водитель легковой машины, трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Произошло ДТП с участием трёх транспортных средств: автобуса КАвЗ, легковых машин "[Лада] Ларгус", "Ниссан". В результате ДТП, предварительно, один человек погиб, ещё пострадало три человека", — говорится в сообщении.

Уточняется, что столкновение произошло в Перемышльском районе на автодороге Калуга – Орёл. В рейсовом автобусе, который направлялся из областного центра в Ульяново, находилось девять человек, в том числе водитель. Детей среди пострадавших нет.

Сразу три ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве

Сразу три ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве

Ранее Лайф сообщал, что в ДТП с КамАЗом в Татарстане погиб водитель автобуса, четверо пассажиров пострадали. Получившие травмы доставлены в местную больницу, по данным Лайфа, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1