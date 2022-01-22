Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом под Калугой

Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Калужской области. В результате аварии погиб водитель легковой машины, трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Произошло ДТП с участием трёх транспортных средств: автобуса КАвЗ, легковых машин "[Лада] Ларгус", "Ниссан". В результате ДТП, предварительно, один человек погиб, ещё пострадало три человека", — говорится в сообщении.

Уточняется, что столкновение произошло в Перемышльском районе на автодороге Калуга – Орёл. В рейсовом автобусе, который направлялся из областного центра в Ульяново, находилось девять человек, в том числе водитель. Детей среди пострадавших нет.