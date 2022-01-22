Правительство утвердило нового оператора государственной инфосистемы ЖКХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении нового оператора государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Им станет АО "Оператор информационной системы", полномочия переданы от АО "Почта России", сообщили в пресс-службе кабмина.

"Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить её функционал, чтобы гражданам было проще и удобнее пользоваться её сервисами. В частности, на базе информационной системы будет создана единая цифровая платформа учёта данных о ЖКХ", — говорится в сообщении.

Как уточняется в документе, на платформе появятся новые удобные сервисы, а также будет разработано мобильное приложение, которое позволит россиянам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ со смартфонов.

Кроме того, планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами и с порталом госуслуг. В кабмине подчеркнули, что это "позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных".