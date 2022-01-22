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Врио главы МЧС выразил соболезнования семьям двух погибших иркутских пожарных

На счету героев десятки спасённых жизней. У 25-летнего Вадима Найдёнова остались жена и ребёнок.

22 января, 08:56
<p>Погибшие Игорь Руснаков и Вадим Найдёнов. Фото © <a href="https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4663391" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Погибшие Игорь Руснаков и Вадим Найдёнов. Фото © МЧС России

Врио главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким начальника караула 37-й ПСЧ Игоря Руснакова и пожарного Вадима Найдёнова, которые погибли при тушении пожара в Иркутской области.

"МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников. В настоящее время с родственниками погибших пожарных работают психологи министерства. Гибель каждого сотрудника — невосполнимая утрата. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей", говорится на официальном сайте МЧС России.

Уточняется, что у 25-летнего пожарного Вадима Найдёнова остались жена и ребёнок. На счету погибших десятки спасённых жизней.

В Иркутской области двое пожарных погибли во время тушения дома

В Иркутской области двое пожарных погибли во время тушения дома

Ранее три человека погибли при пожаре в деревянном доме в Челябинской области. Отмечалось, что жертвами стали мужчина и две женщины. Причины возгорания устанавливали сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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