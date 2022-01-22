Врио главы МЧС выразил соболезнования семьям двух погибших иркутских пожарных

Врио главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким начальника караула 37-й ПСЧ Игоря Руснакова и пожарного Вадима Найдёнова, которые погибли при тушении пожара в Иркутской области.

"МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников. В настоящее время с родственниками погибших пожарных работают психологи министерства. Гибель каждого сотрудника — невосполнимая утрата. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей", — говорится на официальном сайте МЧС России.

Уточняется, что у 25-летнего пожарного Вадима Найдёнова остались жена и ребёнок. На счету погибших десятки спасённых жизней.