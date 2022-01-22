Жителей Кубани предупредили о возможном повышении уровня воды в реках

В Краснодарском крае экстренные службы предупредили жителей о возможном повышении уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Сообщение распространила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"На реках края в муниципальных образованиях городов Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, Северский, Абинский, Апшеронский, Туапсинский районы возможны подъёмы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в регионе ожидаются обильные осадки в виде снега и дождя, а также усиление ветра местами до 29 м/с. Местных жителей и гостей региона предупредили о возможном гололёде.